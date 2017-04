Incontro De Luca-Maroni: proteste sotto la sede della Regione Campania

Proteste in via Santa Lucia, davanti alla sede della Regione Campania, dove è in corso l'incontro tra i governatori di Campania e Lombardia, Vincenzo De Luca e Roberto Maroni.

Un gruppo di manifestanti del centro sociale Insurgencia sta dando vita ad un sit-in di protesta. Sistemato sull'asfalto uno striscione con la scritta "22 Aprile, Pontida", oltre a tre ruspe giocattolo.

Cori contro Maroni e la Lega Nord.

"Il 22 aprile abbiamo scelto di dare vita a una grande festa: la festa di chi è orgoglioso e fiero di essere meridionale e di chi, in tutta Italia, da sempre crede nelle idee dell'accoglienza e della solidarietà verso chi è costretto a lasciare la propria terra. Abbiamo deciso di celebrare questa grande giornata di orgoglio antirazzista nel cuore della Padania bianca e cristiana tanto celebrata dalla propaganda leghista: il 22 aprile saremo tutti a Pontida". E' il messaggio di Insurgencia.