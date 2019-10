Inchiesta Tony Colombo al Plebiscito, de Magistris: "Io danneggiato, non parlerò più di lui"

Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, è intervenuto attraverso una nota a proposito dell'inchiesta sul concerto di Tony Colombo in piazza Plebiscito dello scorso maggio. Tra gli indagati ci sarebbe, secondo le prime informazioni, anche il fratello del primo cittadino Claudio.

"In questa vicenda surreale sono estraneo e danneggiato - spiega il sindaco - Sono convinto che gli indagati evidenzieranno la correttezza del loro operato a dimostrazione della trasparenza e della legalità con cui il Comune ha sempre lavorato in questi otto anni".

"Non parlerò più di Colombo e dintorni - conclude il sindaco - per non dare risalto mediatico a chi intende buttare fango anche sulla mia persona, come questa squallida storia ha già dimostrato".