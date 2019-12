Il nuovo ministro Manfredi: "Università elemento strategico del Paese"

Prime parole da ministro per l'ormai ex rettore della Federico II di Napoli Gaetano Manfredi, che succede a Fioramonti nella guida del Ministero per l'Università e la Ricerca. In questo minirimpasto di Governo, il Miur è stato scisso in due e l'Istruzione è andata alla pentastellata Lucia Azzolina.

Gaetano Manfredi, nome vicino agli ambienti del Partito democratico (il fratello Massimiliano è deputato), è un ingegnere di 55 anni ed è originario di Ottaviano. E' rettore dell'Università di Napoli Federico II dal 2014.