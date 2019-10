Di Maio: "Basta dare armi alla Turchia"

"Questi ragazzi chiedono lo stop alle armi alla Turchia: hanno ragione, lo diciamo anche noi". Lo ha detto Luigi Di Maio, nel corso del suo intervento interrotto da un blitz dei centri sociali alla Mostra d'Oltremare di Napoli - dove è in corso la festa del M5S - per chiedere lo stop della vendita di armi alla Turchia. "Avete visto la Turchia cosa sta facendo, un'azione unilaterale nei confronti della Siria. Lunedì come ministro degli Esteri ho il primo Consiglio dei ministri degli affari esteri e chiederemo che tutta l'Unione europea blocchi la vendita delle armi alla Turchia".