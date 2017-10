Avaria in mare allo yacht: Berlusconi arriva in ritardo a Ischia

Problema in mare per Silvio Berlusconi. Lo yacht che stava conducendo l'ex Presidente del Consiglio da Amalfi a Ischia, ha registrato un'avaria ad uno dei motori.

Per motivi di sicurezza, come riferito dall'agenzia Ansa, non si è provveduto ad un cambio di imbarcazione, ma si è deciso di far arrivare il leader di Forza Italia sull'isola verde a bordo dello stesso yacht, che ha però rallentato fortemente la marcia a causa del problema tecnico.

Berlusconi è giunto a Lacco Ameno poco dopo le 13, in ritardo sulla tabella di marcia. Su Facebook aveva postato una foto a bordo dell'imbarcazione nelle acque del Golfo di Napoli, scrivendo: "Cari Amici, sto arrivando a Ischia. Forza Italia!".