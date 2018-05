Debito, il Governo sblocca le casse del Comune. De Magistris: "Gentiloni persona seria"

Buone notizie da Roma per il Comune di Napoli. Il Governo, agli ultimi atti prima del passaggio di consegne al nuovo Esecutivo, starebbe per togliere il blocco alle casse di Palazzo San Giacomo. Da tempo, i cordoni della borsa del Comune sono "sotto sequestro" per la situazione debitoria.

Dalle parole del sindaco de Magistris si evince che Palazzo Chigi avrebbe riconosciuto la responsabilità su una parte del debito, quella che va sotto il nome Cr8. "La decisione del Governo non cancella il debito di Napoli, i debiti degli anni '80, nè la parte ingiusta. Però sblocca la cassa e senza cassa avevamo le mani legate".