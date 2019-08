Governo M5S-Pd, Ortolani: "Ok, ma starci non da ingenui bamboccioni come con la Lega"

Sono ore decisive per dar vita ad un nuovo Governo tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, dopo la crisi maturata nelle ultime settimane. Il capo politico pentastellato Luigi Di Maio ed il segretario dem Nicola Zingaretti sono a lavoro a ritmi serrati per trovare un punto di incontro e di svolta su programmi e nomi della squadra del possibile nuovo esecutivo 'rosso-giallo'.

Dell'argomento ne ha parlato nelle ultime ore anche il senatore 5 Stelle Franco Ortolani, professore ordinario di geologia presso l'Università di Napoli Federico II, eletto nel collegio uninominale Campania - 07.

"Per il bene del nostro Paese: va bene un governo M5S-PD? Starci da ingenui bamboccioni è troppo stupido! Porti acqua ad altri mulini ma non a favore di tutti i cittadini! Starci ma agguerriti e con staff esperti fidati multidisciplinari sarebbe la posizione più di buon senso e a vantaggio di tutti i cittadini!", scrive il senatore della Repubblica su Facebook.

"Ci siamo stati in un governo con la Lega. Ma da ingenui bamboccioni: abbiamo lavorato e prodotto tanto e bene, ma altri radicati nel nord dell'Italia hanno tratto benefici. È stato troppo stupido? Dopo 17 mesi si ripropone il quesito: starci senza ricatti e per realizzare un programma di cui il Paese tutto ha bisogno, con altri radicati nel centro sud, e che sanno bene come usare comunque il potere istituzionale, cioè proprio nel territorio in cui il M5S ha il massimo dei consensi elettorali, richiede costante monitoraggio del territorio, prevenzione di eventuali deviazioni, costante e costruttivo rapporto con il territorio. Starci da ingenui bamboccioni non sarebbe solo troppo stupido, sarebbe imperdonabile. Si ricordi che i 'palazzi' sono controllati da funzionari contrari al M5S", conclude Ortolani.