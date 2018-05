Governo, De Luca: "Rischio crisi finanziaria. Leghisti persone per bene e concrete"

"Non ho buoni rapporti con i 5 Stelle neanche in consiglio regionale. Ho più rapporti con i leghisti, che il più delle volte sono per bene e concreti". Vincenzo De Luca, a margine dell'inaugurazione di 'Napoli Città Libro', commenta così la nascita del nuovo Governo targato Di Maio-Salvini e avanzando richieste per la Campania: "Spero che non vengano toccati i risparmi dei cittadini del Sud, perché non potremmo reggere una crisi finanziaria. Chiederemo una diversa divisione dei fondi per la Sanità, pari fondi per tutte le regioni. Al Sud dovrebbero andare il 70 per cento dei fondi per le infrastrutture, ma la verità è che non lo ha mai fatto nessun Governo, nemmeno quelli che parlavano di Sud nei programmi. Questi il Meridione non l'hanno messo nemmeno nel programma. Vedremo".