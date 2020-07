Governo, de Magistris: "A settembre prevedo ribaltoni. Cercano di colpirci"

"Non so se questo Governo sarà l'ultimo che vedremo come Amministrazione, perché secondo me a settembre ce ne sarà un altro ancora". Lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, intervenuto questa mattina a Radio Crc. Secondo de Magistris "il Governo Conte II adesso ha una grande opportunità: sono in discussione delle norme, si devono fare dei decreti legge e vedremo se finalmente usciranno dalla retorica dell'essere vicini alle città e ai Comuni ma poi, quando si tratta di approvare una norma che non costa un euro, preferiscono fare la lotta politica perché c'è di mezzo il sindaco di Napoli. Io credo che la lotta politica non si faccia sulla pelle dei cittadini ma nelle campagne elettorali: presenti i programmi e i candidati e se sei più bravo vinci. Non la si fa in questo modo, cercando di colpire una città, ed è quello che in queste ore molti politici stanno cercando di fare", ha concluso de Magistris.

