Vertenza Whirlpool, il premier Conte: "Incontrerò i lavoratori"

Il Primo ministro Giuseppe Conte incontrerà i lavoratori della Whirlpool che da settimane protestano per il mancato rispetto del piano aziendale, dopo la decisione dell'azienda di chiudere lo stabilimento napoletano. "Incontrerò i lavoratori della Whirlpool e poi anche la proprietà", ha detto Conte durante l'incontro alla Fondazione Salvatore, a Napoli. "Chiederò alla proprietà se hanno difficoltà, che devono spiegarci meglio, e spiegheremo che nella Apple Academy ci sono 380 cervelli che stanno lavorando per tirare fuori idee per accelerare i processi produttivi", ha concluse il premier.