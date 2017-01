Giorgio Zinno e compagno, bacio a Dubai: è sfida alla legge islamica

Il sindaco di San Giorgio a Cremano Giorgio Zinno, e il suo compagno Michele Ferrante, sfidano la legge islamica negli Emirati Arabi, dove sono in vacanza dopo essersi uniti civilmente in Italia. I due hanno postato su Facebook un loro bacio su una spiaggia di Dubai non lontano dall'hotel che li ospita.

A riferire la vicenda è Il Corriere del Mezzogiorno. La foto ha fatto il giro del web. La coppia ha postato, a corredo, un commento ironico: "Qui tante cose sono vietate e per ogni bacio dato, un morso ricevuto".

Il sindaco della cittadina vesuviana ha spiegato che il gesto era volontario, una provocazione volta a sensibilizzare perché in ogni parte del mondo i diritti gay possano venire rispettati.