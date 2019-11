Giorgia Meloni: "A Napoli per prenderci Regione e Comune"

Giorgia Meloni ha chiuso la conferenza programmatica del sezione campana di Fratelli d'Italia. L'incontro si è tenuto in una nota villa di Marechiaro ed è stato il primo appuntamento in vista delle elezioni regionali 2020. "Ci prenderemo Comune, Regione e anche il Governo" le parole della Meloni, che ha arringato i presenti con i sui cavalli di battaglia, in particolare l'abolizione del reddito di cittadinanza e una spinta al rimpatrio dei migranti, da finanziare anche son il 5 per mille. Nel video, un estratto del suo discorso.