Cisco Academy, Gentiloni all'inaugurazione: "Un fatto straordinario"

“Dobbiamo essere consapevoli dell'importanza di questo momento”. Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni è oggi stato in città, nel complesso universitario della Federico II a San Giovanni a Teduccio, per l'inaugurazione dell'Academy di Cisco Corporation.

“In una delle Università più antiche del mondo, nell'Università di Stato più antica del mondo, circondati da un territorio meraviglioso nonostante qualche guasto che noi stessi abbiamo provocato – spiega Gentiloni – ci troviamo a celebrare che per la prima volta nel Mezzogiorno nasce una collaborazione nel campo dell'education tra due giganti della Silicon Valley: Apple e Cisco. Un fatto assolutamente straordinario che accade proprio a Napoli e che non era mai accaduta prima nel Mondo. Una cosa di cui dobbiamo essere orgogliosi perché abbiamo dato un buon esempio al Paese”.

Nello stesso complesso universitario, due anni fa Apple aprì la sua prima iOs Academy. “Il messaggio – ha proseguito Gentiloni – è da un lato la consapevolezza della straordinaria importanza dell'innovazione digitale. Immaginare che si tratti principalmente di una minaccia o che ci si possa tenere fuori sarebbe un errore micidiale”.

Gli ha fatto eco Chuck Robbins, Ceo di Cisco: « Ottima l'opportunità per Cisco di avere come partner un'università del calibro della Federico II ed ora lavoriamo a Napoli per preparare i lavoratori del futuro in un mondo che cambia rapidamente. Nel mondo resistono i gap, c'è una fetta di popolazione che non sente il beneficio di vivere nell'era della tecnologia ed è preoccupata che proprio la tecnologia li porterà a perdere lavoro. Per questo bisogna aiutare più persone possibili a partecipare alle svolte tecnologiche e la network academy, nata venti anni fa, e ha già offerto l'opportunità a migliaia di studenti. In Italia siamo arrivati nel gennaio 2016 e abbiamo formato già 83.000 studenti con progetti e programmi per accelerare e incoraggiare l'industria 4.0".