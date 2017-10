Il premier Gentiloni a Portici: "Abbiamo fatto troppo poco per il Mezzogiorno"

Sono arrivati insieme in treno Paolo Gentiloni e Matteo Renzi, il premier e il segretario del Pd. Hanno concluso la seconda giornata di lavori della Conferenza programmatica del Partito Democratico, in scena nel museo di Pietrarsa, a Portici. A parlare sul palco è stato il presidente del Consiglio, perché l'intervento di Renzi è atteso per domenica 29 ottobre, intorno alle 12, a conclusione dell'intera manifestazione. "Abbiamo fatto troppo poco per il Mezzogiorno - ha affermato il leader del Governo - dobbiamo riportare il Sud a centro dell'agenda politica, anche se non sarà facile". Poi l'invito a Renzi, seduto in prima fila: "Con la tua leadership abbiamo bisogno della colazione più larga possibile, dal centro alla sinistra per vincere le prossime elezioni".