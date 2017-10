Nasce a Napoli il movimento Generazione Sud: "De Magistris ha fallito"(VIDEO)

"Il nostro movimento politico non si posizione a destra e nemmeno a sinistra", spiegano durante la presentazione al teatro Augusteo i coordinatori Ugo Parisi e Pietro Contemi. "Generazione Sud", questo il nome del movimento, "parte dal basso" e deciderà di volta in volta, di elezione in elezione, se appoggiare qualche candidato: "Unica condizione: dovrà accettare i nostri programmi, che sono quelli condivisi con il popolo, con i nostri iscritti", spiega Parisi.

Generazione Sud conta, pochi mesi dopo la fondazione, millecinquecento iscritti e diverse sedi a Napoli e in provincia. "Ci stiamo espandendo perché vedono che siamo persone serie e che non abbiamo altri interessi se non il benessere della cittadinanza". Rispetto all'amministrazione de Magistris come si pone il movimento? "Il sindaco ha fallito su tutto, è lontano dai reali problemi dei napoletani", spiega Contemi.