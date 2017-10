G7 a Ischia: si parlerà di terrorismo online e lotta ai "foreign fighters"

Il ministro dell'Interno, Marco Minniti presiederà ad Ischia la riunione dei ministri dell'Interno dei Paesi del G7.

Il summit si terrà presso il Grand Hotel Punta Molino. Presenti i Ministri degli interni di Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti e ovviamente Italia. Parteciperà anche il commissario europeo per le migrazioni, gli affari interni e la cittadinanza Dimitris Avramopoulos, il commissario europeo per la Sicurezza dell'Unione Julian King e il segretario generale dell'Interpol Jurgen Stock.

I temi al centro della discussione saranno due: la prevenzione dell'uso terroristico di Internet e la collaborazione nella lotta ai "foreign fighters" attraverso lo scambio di informazioni e le attività di depotenziamento degli estremisti.

PROGRAMMA

Il G7 avrà inizio nel pomeriggio di oggi con una cerimonia di benvenuto ed il saluto del ministro Minniti alle delegazioni degli altri Paesi presso il Castello Aragonese. Nella mattinata del 20 ottobre saranno tre le sessioni di lavoro, chiuse da un working lunch, sempre dedicato alla minaccia terroristica online.

ANTAGONISTI

Attesi centinaia di contestatori in partenza da Napoli. Riuniti sotto la sigla 'Partenope ribelle' i manifestanti sfileranno in un corteo da mezzogiorno, con partenza dal porto e arrivo in Piazza degli eroi, circa un chilometro di percorso. Protesteranno "contro le leggi targate Minniti: dal daspo urbano alle direttive sugli sgomberi e contro le occupazioni".