Roberti: "Il Partito Democratico è l'unico in grado di contrastare la Lega"

"Il Partito Democratico è l'unico partito in grado di contrapporsi alla marea di populismo demagogico e nazionalismo del Governo e della Lega in particolare. I cittadini hanno capito che è importante avere un Pd forte". Lo afferma Franco Roberti, capolista Pd e primo eletto con 143mila voti. L'ex Procuratore Antimafia spiega: "Il risultato è incoraggiante, Zingaretti ha riunito il partito. Recuperiamo e recupereremo ancora consensi. Abbiamo contestato il messaggio di Salvini, abbiamo cercato di far capire che il probelma non sono i migranti".

"Salvini in Europa non passa, ora dobbiamo cambiare l'Europa cercando un'unione politica e non solo monetaria", ha concluso Roberti.