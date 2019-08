Ortolani, la confessione sui social: "Ho due tumori per i miei anni di militanza contro l'inquinamento"

"Tumore: non è sfortuna ma dipende da fattori ambientali". Con queste parole, il professor Franco Ortolani, ordinario di Geologia della Federico II eletto l'anno scorso senatore tra le fila del Movimento 5 Stelle, comincia un post su Facebook che sta facendo in queste ore molto discutere.

Ortolani, attraverso il social network, confessa di aver avuto un tumore alla prostata e di averne uno al rene per il quale dovrà operarsi entro il prossimo mese.

"Ma allora – spiega il senatore pentastellato – vuol dire che pago la mia militanza pluridecennale contro l'inquinamento in difesa della salute, dell'ambiente e delle risorse naturali? Un tumore alla prostata e ora uno al rene destro che devo eliminare entro settembre". "Problemi che, per fortuna – conclude il professor Ortolani – non hanno ridotto la mia presenza sul territorio aggredito da criminali inquinatori".

Sono stati fin da subito tantissimi i commenti ed i messaggi di solidarietà per il docente universitario.