È morto Franco Daniele: addio a un protagonista della storia politica napoletana

La Presidente della Fondazione Valenzi Lucia Valenzi, unitamente a tutto l’Ente, esprime profondo dolore per la morte di Franco Daniele, che si è spento oggi all’età di 90 anni.

Militante del PCI contrastò la Giunta Lauro in consiglio comunale, capogruppo del gruppo del PCI in consiglio regionale alla fine degli anni Settanta, impegnato nell’associazionismo delle famiglie dei sofferenti psichiatrici negli anni Novanta, Franco (chiamato più spesso Ciccio dagli amici) Daniele è stato per questo lungo periodo presente nella politica locale.