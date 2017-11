"Speriamo che ti stuprino": commento choc al post della segretaria giovani Pd

"Ieri sera un uomo mi ha augurato pubblicamente di essere stuprata solo perché milito nella fila del Partito Democratico". La denuncia choc è di Francesca Scarpato, segretaria dei giovani del Pd in Campania.

Un post inquietante quello denunciato, che ha però avuto l'effetto contrario di suscitare un'ondata di indignazione e di attestati di solitarietà verso la giovane politica. "Ieri notte mi sono addormentata – ha proseguito Francesca Scarpato nel raccontare sui social la vicenda – col sorriso di chi continuerà a fare politica e combattere affinché, anche, una eventuale figlia, nipote, parente di questo “signore” possa fare della propria vita quello che vuole, dove vuole e con chi vuole (finanche iscriversi e militare nelle fila di un partito politico senza, per questo, avere paura di nulla)".

Aveva postato poche ore prima un video dal titolo "Oltre i luoghi comuni. Ecco le battaglie dei giovani del Pd" finito poi per suscitare la volenta reazione del commentatore. "Speriamo ti stupri qualche vostra risorsa, ma chi vi stà più a sentire?", era il contenuto.

La Scarpato non ancora deciso se sporgerà o meno denuncia. Intanto continua a fare politica: "Perché non mollo? - spiega in un ultimo post su Facebook - Perché ho troppi buoni motivi per non farlo! La mia forza siete voi".