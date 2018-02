Forza Nuova a Napoli, snobbato il comizio di estrema destra

Pochi militanti, qualche camionetta dei poliziotti a presidio, neanche un antifascista a protestare. L'appuntamento napoletano di Forza Nuova nella Mostra d'Oltremare, è stato in larga parte snobbato, considerato anche che alla vigilia l'allerta era alta, suggerita dagli scontri della scorsa settimana in occasione del comizio di Casapound. Il leader del partito di estrema destra Roberto Fiore non commenta la mancanza dei centri sociali: "Sono contento che non siano successi scontri, forse è un segnale di cambiamento".



Sui programmi politici di Forza Nuova, Fiore ha dichiarato: "Oggi per noi non esistono fascisti o comunisti, esistono le persone che vogliono render l'Italia un paese migliore".