Luigi de Magistris, "Forcella è non più solo un luogo del crimine"

"Forcella non è più solo il teatro di azioni criminose ma soprattutto un luogo in cui c'è un effluvio di iniziative culturali, di associazionismo, in cui la scuola è protagonista e in cui c'è turismo. Tutto questo era impensabile fino a qualche anno fa, stiamo dimostrando che in questa città il bene sta diventando sempre piu' forte del male'', sono le parole del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in occasione dell'inaugurazione de La casa di vetro, nuovo centro ludico per i bambini del rione Forcella.

Biliardino

Partitella a biliardino tra le istituzioni presenti Forcella durante l'inaugurazione de "La casa di vetro".

Vince per due reti ad una il team composto dal presidente della Camera, Roberto Fico, dal sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, e da Roberto Velardi, presidente associazione 'Amici di Carlo Fulvio Velardi onlus', contro il team composto dall'arcivescovo di Napoli, cardinale Crescenzio Sepe, da Ernesto Albanese, presidente de L'Altra Napoli, da Riccardo Monti, consigliere de L'Altra Napoli e dal Prefetto di Napoli, Carmela Pagano.