Fondi Ue, la Regione stanzia 17 milioni per liberi professionisti

La Giunta Regionale della Campania, presieduta da Vincenzo De Luca ha approvato una delibera che utilizza fondi di rientro FESR per concedere agevolazioni a liberi professionisti, dando priorità a giovani di età non superiore a 35 anni, finalizzate allo sviluppo delle attività professionali con l’implementazione delle più moderne tecnologie per un totale di 10 milioni di euro. Con una delibera di programmazione FSE si finanzia inoltre per un totale di 7 milioni la creazione di partenariati tra ordini professionali, università, e altre organizzazioni di insegnamento professionale per la realizzazione di un’offerta formativa orientata alle professioni per gli studenti universitari (€1.500.000); la partecipazione dei liberi professionisti a percorsi formativi individuali attraverso percorsi di formazione per liberi professionisti e lavoratori autonomi volti al miglioramento delle competenze professionali i (€1.500.000); tirocini formativi per liberi professionisti (€4.000.000).

Video tratto dal canale ufficiale Youtube della Regione Campania.