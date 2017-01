Fondi Europei, via alle progettazioni dei comuni con risorse anticipate dalla Regione

"Abbiamo completato il lavoro per l'utilizzo del fondo di rotazione per i progetti esecutivi dei Comuni. Con circa 50 milioni finanziamo 204 progetti per 98 Comuni. Abbiamo avuto richieste per 1.926 progetti, con il bando ne sono state ammesse a finanziamento 1.800, per un ammontare complessivo di un miliardo e 90 milioni. Cercheremo di fare una corsa per aprire i cantieri, o almeno chiudere l'iter amministrativo per il 2017. Puntiamo a finanziare la totalità dei Comuni richiedenti che sono oltre 400". Così il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

