L'ex Forza Italia Flora Beneduce si candida con De Luca: “Mai con i sovranisti”

"Ho deciso di sostenere De Luca poiché attualmente rappresenta una figura politica unica nel suo genere, con valori trasversali fondati in primis sulla voglia e la capacità di dare una soluzione immediata ai problemi". Con queste parole la consigliera regionale di Forza Italia in Campania Flora Beneduce spiega il suo addio al partito di Silvio Berlusconi e annuncia di candidarsi alle prossime elezioni regionali nella lista 'Campania Libera', a sostegno del governatore uscente del Pd Vincenzo De Luca. La presentazione della sua candidatura si terrà giovedì alle 17 nel circolo Rari Nantes di Napoli.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Ho fatto un'opposizione sempre costruttiva e mai disfattista", dice Beneduce, sottolineando di aver abbandonato Forza Italia "con grande dispiacere e rammarico soprattutto dopo un'alleanza così forte e condizionante con la Lega di Matteo Salvini. Gli estremismi e i sovranismi - aggiunge la consigliera - non possono camminare a braccetto con la sottoscritta, soprattutto in un momento storico così delicato. Noto con sorpresa che dopo la mia decisione, tanto discussa, adesso - continua - altri ex colleghi di Forza Italia stanno passando ad altro partito. Ho fatto da apripista, il tempo è galantuomo e oggi mi sta dando ragione. Mi preme però sottolineare che la mia è stata una scelta a tutela dei miei valori e non certo di convenienza elettorale". Beneduce ricorda di aver apprezzato "l'impegno e il pugno fermo" con cui De Luca ha gestito "l'emergenza legata al Covid-19. Un medico è sempre orgoglioso quando i suoi cittadini non rischiano la vita".