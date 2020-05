Lutto nel mondo della politica: addio a Flavio Di Martino

Grave lutto nel mondo della politica napoletana. Si è spento all'età di 94 anni Flavio Di Martino, ex sindaco di Castellammare di Stabia e figura importante del Partito Socialista Italiano.

L'attuale sindaco di Castellammare, Gaetano Cimmino, ha voluto ricordarlo con un lungo e commovente post sui social: "Era il 1997 e muovevo i primi passi in politica quando ho conosciuto il Commendatore Di Martino. Un uomo tutto d’un pezzo, dal grande rigore morale e professionale, che tuttavia non ha mai lesinato di dispensare suggerimenti e consigli e mettere a disposizione le proprie conoscenze al servizio di quanti condividevano con lui la passione per la politica. Chi, come me, ha avuto la fortuna di conoscerlo e di frequentare la sua casa, ricorda i molteplici tratti umani, professionali e politici che hanno caratterizzato la sua vita. Flavio Di Martino è stato il sindaco di Castellammare di Stabia tra il 1973 e il 1975, una guida sapiente per la nostra città. Un esempio di vita che non ha mai smesso di dedicarsi allo studio, all’impegno, all’amore viscerale, intenso e profondo per la nostra splendida Castellammare. Una passione che non si è mai affievolita, neppure quando ha deciso di defilarsi da ruoli di primo piano in politica. Per me è stato un maestro, un esempio e soprattutto un amico. Mi mancherà il confronto sano, propositivo, costruttivo, con un uomo da cui non ho mai smesso di imparare. Porterò con me i valori di democrazia, impegno sociale e amore verso il prossimo, che mi ha trasmesso e che rappresentano per me una fonte di ispirazione in questa mia esperienza alla guida della città. Ciao Sindaco. Ciao Flavio".