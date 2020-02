Sardine, il flash mob a Scampia: "Non lasceremo correre, Napoli non si Lega"

"È da Scampia che intendiamo riprendere il cammino delle sardine, accanto agli abitanti del quartiere per ribadire con loro che Napoli non si Lega, che Scampia non si Lega". È così che il "fenomeno" delle Sardine, con una nota, ribadisce il flash mob di oggi pomeriggio, a partire dalla 16.30, presso il piazzale della Metro di Piscinola Scampia.

Sarebbe dovuto essere il primo "scontro” tra le Sardine napoletane e la Lega a Napoli, ma la conferenza organizzata dal partito di Matteo Salvini presso la Municipalità del quartiere è poi saltata.

Le Sardine ci saranno comunque, in vista dell'incontro nazionale che si terrà proprio a Scampia il 14 e 15 marzo prossimi. "Da napoletani siamo stati tra i primi a non 'legarci', sin dai primissimi tentativi dei leghisti di venire sui nostri territori a farsi campagna elettorale. Ricordiamo in particolare il 13 maggio 2014, quando Salvini venne cacciato da Piazza Carlo III e fu costretto a fuggire via scortato in macchina. E l'11 marzo 2017, quando un corteo di 10.000 persone costrinse i leghisti a rinchiudersi nel teatro della Mostra D'Oltremare riempito per l'occasione con bus provenienti da altre regioni. La nostra è una città che ha ormai nella sua identità l'antileghismo. E proprio per questo non dobbiamo lasciar correre, come hanno fatto altrove, perché è sul silenzio che la Lega ha costruito consenso".

"Partecipiamo al flashmob con determinazione, ma soprattutto con consapevolezza - concludono la loro nota gli organizzatori - Ci vediamo alle ore 16.30 nel piazzale della Metro di Piscinola Scampia. Portate una sardina".