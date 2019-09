Migranti, Fico a Napoli: "Dobbiamo lavorare con l'Unione Europea"

Il presidente della Camera, Roberto Fico, sulla questione migranti crede che "lavorare con l'Ue sia l'unica strada possibile". Lo a specificato a Napoli, al Pan, a margine di un'iniziativa in memoria del giornalista Giancarlo Siani, ucciso 34 anni fa dalla camorra.

"Fare incontri per cercare di distribuire i migranti – ha proseguito l'esponente napoletano del Movimento 5 Stelle – mi sembra un'operazione civile che però deve responsabilizzare tutta Europa. L'Italia non può rimanere sola nell'accoglienza. Io vedo con favore un summit in cui si parli del tema".

Nella stessa occasione Fico si è detto "vicino agli operai Whirlpool, che oggi hanno sfilato tra le strade di Napoli. La loro è una lotta giusta". "Tutti i ministri e il presidente del Consiglio devono fare – ha concluso – il massimo sforzo per risolvere il problema".