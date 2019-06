Fico-de Magistris, prove di alleanza: “Buon rapporto”

Un botta e risposta a distanza che mette ancora più pepe sul rapporto tra il sindaco di Napoli Luigi de Magistris e il presidente della Camera Roberto Fico, con il primo che ha lanciato diversi messaggi di abboccamento. "La battaglia politica non mi interessa al momento", ha liquidato Fico che ha parlato genericamente del rapporto tra istituzioni e sindaci per rispondere ad una domanda sul primo cittadino di Napoli.

"Sono molto vicino ai sindaci perché sono in trincea, erogano i servizi primari e quindi più lo Stato - e anche io come terza carica dello Stato - sono vicino ai sindaci nell'aiutare a risolvere problemi complicati più facciamo un servizio diretto ai cittadini che siano napoletani, romani, torinesi, milanesi. É il senso forte delle istituzioni. Conosco i problemi delle città, di Roma, di Torino, di Napoli, di Palermo ed è chiaro che noi per risolvere i problemi dobbiamo come istituzioni cercare di fare un lavoro che sia totale e generale. Quando parliamo di istruzione, di assistenti sociali, di piani organizzativi, di rigenerazione urbana ci troviamo di fronte a cose che un Comune da solo non riesce a fare e quindi ha bisogno del supporto della Regione, del Parlamento, del Governo".

La risposta di de Magistris

Dal canto suo il sindaco di Napoli parla di un rapporto buono con Fico, ma lascia aperta la porta per un ragionamento anche politico. "Fico vi dirà che è istituzionale, ciò che dico anch'io. Diventerà “politico”? Chi vivrà, vedrà. Per me è un bene per Napoli: me lo chiedono molti concittadini che hanno votato me e M5S. È un fatto positivo; è un mio pensiero che so essere anche di altri. Se diventerà dialogo o addirittura alleanza vedremo, cercherò sempre il dialogo specie con persone ragionevoli come Fico e altri".