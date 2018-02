Fico: "Renzi e Berlusconi hanno già governato assieme. Da loro solo bugie"

Il parlamentare Cinque stelle Roberto Fico, presidente della Commissione di Vigilanza Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante una iniziativa elettorale in programma oggi a Napoli. "Hanno già governato assieme. Nel 2013 se non ci fosse stato il supporto di Berlusconi per le larghe intese con il PD saremmo già andati alle elezioni come chiedevamo. Berlusconi fu costretto a scappare dalla presidenza del Consiglio perchè i conti erano sottosopra".

Su Sanremo: "Spero che vinca Ron, perchè canta un inedito di Lucio Dalla, che è uno dei miei cantanti preferiti", conclude Fico.