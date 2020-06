De Magistris: "Tifosi del Napoli sciagurati per festa? Mi sembra un po' esagerato"

Ranieri Guerra dell'Oms ha detto che i tifosi del Napoli che ieri sono scesi in piazza per festeggiare sono stati degli sciagurati: “Mi sembra un po' esagerato. Napoli non ha più contagiati praticamente da quando è finito il lockdown, in città sono sette giorni che c'è il contagio zero, e in piazza c'erano solo napoletani”. A rispondere, ospite di Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, è il sindaco di Napoli Luigi de Magistris.

“Bisogna uscire fuori da questa ipocrisia – ha proseguito il primo cittadino partenopeo - o non si fanno giocare le partite, ma se vince il Napoli chi può pensare che i napoletani non scendano in strada a festeggiare? Non bisogna esser ipocriti. E poi evidentemente si è scaricato anche il lanciafiamme di De Luca... Questa è materia sua, si vede che ha messo il lanciafiamme a riposo, nello scantinato, si è messo paura del popolo!".

Dove ha visto la finale di Coppa Italia de Magistris? “A Roma, da solo. Sarei voluto andare allo stadio, senza tifosi mi ha fatto un po' di tristezza. Sui rigori ero molto ansioso, il cuore mi batteva forse, ma alla fine è andata bene. Li ho visti tutti e quando abbiamo vinto, ho urlato con le braccia al cielo, anche se ero in una stanza da solo”.