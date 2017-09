Festa del Lavoro di Mdp-Articolo 1, oggi Pippo Civati e Massimo D'Alema

Si chiude dopodomani sera la Festa del Lavoro, festa nazionale di Mdp-Articolo 1 partita il 27 settembre. Tantissimi gli ospiti politici di livello nazionale e locale che si ritroveranno ancora nel cortile di Santa Chiara e alla Domus Ars fino al primo ottobre.

Il clou della giornata di oggi prevede la presenza, stasera dalle 20 sul palco principale, di Massimo D'Alema e dello scrittore Maurizio De Giovanni, moderati da Alessandro De Angelis. Domani tra gli altri interverranno Rosy Bindi, Raffaele Cantone, Bobo Craxi, Renato Brunetta, Susanna Camusso e Antonio Bassolino; mentre nella giornata di chiusura è prevista la presenza di Laura Boldrini, Roberto Speranza e Giuliano Pisapia.

Tra gli interventi più interessanti nelle giornate precedenti, quelli di Pierluigi Bersani, Pietro Grasso e Dario Franceschini.

"Perché il Pd ha perso Napoli nelle ultime tornate elettorali? - ha spiegato Bersani a NapoliToday - Diseguaglianze sociali, disoccupazione, welfare assente". "Il Pd ha perso - ha proseguito l'ex segretario del partito - perché il 30 percento degli elettori ha deciso di non votare e lo ha fatto perché non si riconosce nel Partito. Sono state tollerate diseguaglianze sociali disumane".

Bersani ha commentato anche le polemiche intorno alla scelta di Vincenzo De Luca di rinunciare al suo intervento alla Festa, dovuto alla contestazione da parte di movimenti e disoccupati: "Un episodio spiacevole, spero che non si ripeta. Saper ascoltare chi la pensa diversamente è alla base della democrazia".

Pietro Grasso e Dario Franceschini sono stati due degli ospiti della seconda giornata della Festa del lavoro di "Articolo Uno - Movimento democratico progressista". Il presidente del Senato si è soffermato sullo Ius soli, legge per i diritti dei migranti nati in Italia ancora ferma in Parlamento: "Si tratta di diritti essenziali che nei fatti già esistono. Non capisco perchè tutti dicono che è una buona legge, ma non si approva. Credo che le motivazioni siano elettorali più che di giustezza della legge".

Dario Franceschini invece ha auspicato un centrosinistra unito alle prossime elzioni, lanciando un messaggio agli ex compagni di partito "emigrati" in Articolo Uno: "Siamo di fronte a una destra che si riorganizza e al Movimento 5 Stelle che incarna lo spirito populista che soffia sull'Europa. Per questo motivo, il centrosinistra dovrebbe essere quanto più unito possibile, è necessario".