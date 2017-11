Pd, Fassino a Napoli: "La sinistra unita può vincere le elezioni"

L'ex Ministro di grazia e giustizia ed ex sindaco di Torino Piero Fassino, tra i fondatori, nel 2007, del Partito democratico, ha presentato nell'Istituto di Studi filosofici di Napoli il suo ultimo libro "Pd davvero". Al centro del dibattito - moderato dal direttore de 'il Mattino' Alessandro Barbano e dal filosofo e politico Biagio De Giovanni, il futuro del partito di centro-sinistra in piena crisi d'identità. Fassino cerca di ricucire la scissione con Mdp: "Vorrei un confronto prima delle elezioni con Bersani, noi queste elezioni vogliamo vincerle e crediamo che una sinistra unita possa fare da guida al paese", ha dichiarato Fassino.

Il libro di Fassino - edito da La nave di Teseo - analizza i primi dieci anni del Partito democratico attraverso la riflessione di colui che contribuì alla fondazione. Lo scenario italiano è cambiato: "Ora dobbiamo arginare il Movimento cinque stelle", ha spiegato Fassino. "Hanno dimostrato di non sapere guidare il paese, il Pd invece può dare sicurezza alle famiglie italiane. Dobbiamo però riprendere lo slancio del 2007, sollevare ancora le questioni fondanti del partito democratico. Con Mdp ci sono molti temi in comune, molti temi sui quali possiamo ragionare per trovare un'intesa e restare uniti".