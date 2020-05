Fase due, de Magistris: "Basta poco per tornare al lockdown"

"A Napoli abbiamo intuito sin dall'inizio che cosa era questo virus. Con un'ordinanza chiudemmo scuole e cantieri prima che lo decidesse il Governo. Nella fase 1 le persone sono state esemplari. Ho la sensazione che la fase 2 e la fase 3 vengano vissuti da una buona fetta di italiani come un 'liberi tutti' e questo può essere un grave errore. Il problema non si risolve con il chiudere una strada piuttosto che un'altra. Ci vuole un grande senso di responsabilità. A Napoli fino a questo momento c'è stato. Mi auguro che le persone capiscano che ci vuole poco per tornare indietro". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris a 'Storie italiane' su Rai 1.

Dialogo

"Cercheremo di avere un dialogo istituzionale nell'interesse delle nostre comunità. Quando c'è dialogo, quando si decidono insieme le cose, c'è rispettom al di là delle differenze politiche, qualche risultato arriva sempre. Io sono convinto che sarà un incontro fruttuoso". De Magistris si dice fiducioso in vista di un probabile incontro con il Governatore Vincenzo De Luca. "Ho voluto chiamarlo perché il momento è talmente difficile, mettendo da una parte una serie di cose che sono accadute. Lui mi ha risposto e ci incontreremo nelle prossime ore perché credo che la città di Napoli e la Regione debbano interloquire sul piano istituzionale anche perché il Governo finora ha di fatto abbandonato i sindaci", conclude.