"Da oggi inizia la fase più delicata. Se commettiamo errori, facciamo come il gambero e rischiamo di tornare indietro. Non bisogna comunque farsi prendere dal panico se vediamo più persone in strada. Una cosa sono gli assembramenti, una cosa sono le persone che camminano in strada". Così il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha parlato dell'inizio della cosiddetta "fase 2" ai microfoni di Mattino Cinque.