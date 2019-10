Extracomunitario in escandescenze al Vasto, il video postato da Salvini

Il leader della Lega Matteo Salvini ha postato sulla propria pagina social un video girato nella giornata di domenica al Vasto.

Le riprese immortalano un extracomunitario, probabilmente ubriaco, che dava in escandescenze. L'uomo si è lanciato su diverse auto in corsa, si è sfogato contro un albero, e gettato a lungo a terra sull'asfalto. Per poi fermarsi a centro strada con un lenzuolo tra le mani (non è chiaro dove l'abbia preso) e inveire nei riguardi degli automobilisti.

"Scene di ordinaria follia quotidiana, purtroppo, al quartiere del Vasto a Napoli – è il commento del numero 1 del Carroccio – Intanto il governo apre i porti a tutti... #Contevergogna, gli Italiani sapranno “premiarvi” già questa domenica in Umbria".