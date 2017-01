De Magistris: "L'ex area Nato deve essere restituita alla città"

"Abbiamo appreso dal sito della Fondazione Banco di Napoli per l'assistenza all'infanzia, proprietaria dell’area ex Nato, della volontà di mettere in locazione gli edifici del complesso. Abbiamo sempre affermato che quell’area deve essere restituita alla città, per farne un grande polo per giovani, per lo sport, per attrezzature collettive, ricerca, formazione, secondo un progetto unitario. E’ per questo che abbiamo redatto un masterplan, discusso con le collettività locali e approvato in giunta nel marzo 2016". Così il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris, in una nota, torna sul futuro dell'ex area Nato di Bagnoli.

"Nel masterplan - prosegue il primo cittadino - si individuano le destinazioni dei singoli edifici e le attrezzature pubbliche destinate ai cittadini del quartiere e ciò costituisce un preciso impegno, sancito anche dal piano regolatore. Tutto questo consentiva di rendere disponibile una prima parte del complesso, in attesa della redazione del Piano urbanistico da condividere con le collettività. La scelta della Fondazione di mettere sul mercato singoli edifici senza un progetto unitario, affidandosi al mercato, tradendo la finalità principale del masterplan, contraddice tale impostazione, persegue una logica immobiliaristica e destina quell'area a una nuova chiusura rispetto alla città".