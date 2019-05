Cambio della guardia nei Cinque stelle, De Luca: “Dai siamo seri”

Non perde occasione il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca per affondare il coltello nella piaga che i Cinque stelle devono sanare dopo la sonora sconfitta alle Elezioni europee. Il governatore è stato incalzato per avere un commento sul possibile cambio di leadership all'interno del Movimento dopo la sconfitta elettorale.

La risposta sarcastica

A chi gli chiedeva, però, cosa pensa di un possibile cambio di leader con Roberto Fico al posto di Luigi Di Maio, De Luca ha risposto: “Dai siamo seri”. Una risposta sarcastica che cristallizza l'opinione, più volte ribadita, che il numero uno di palazzo Santa Lucia ha della classe dirigente cinque stelle.