Parlamento europeo, la presidente Delli si congratula per i progressi delle infrastrutture napoletane

Karima Delli, presidente della Commissione Trasporti del Parlamento Europeo, ha diffuso una nota stampa dopo la visita della delegazione parlamentare a Napoli e a Catania. I motivi della visita (che ha toccato infrastrutture chiave come la TAV di Afragola, l'aeroporto di Capodichino e il porto di Napoli, confrontandosi poi anche con il sindaco Luigi de Magistris) sono ben spiegati dalla stessa Karima Delli: "Abbiamo organizzato questo viaggio in Italia per vedere sul campo i progressi che le Campania e Sicilia hanno realizzato per quanto riguarda alcuni nodi chiave del Corridoio Scandinavo-Mediterraneo. Quello Scandinavo-Mediterraneo è uno dei nove corridoi che compongono la rete transeuropea di trasporto (Ten-T), ed è fondamentale non solo per una migliore connessione e integrazione del Mezzogiorno d'Italia con la parte settentrionale del paese, ma, più in generale, per collegare meglio il Sud dell’UE con il Nord. Ci congratuliamo con le autorità locali e regionali e con gli enti di gestione dei porti e delle ferrovie che abbiamo incontrato durante la visita per il grande impegno e i grandi progressi che hanno compiuto e stanno ancora compiendo al fine di completare e rendere pienamente operativi i punti chiave del Corridoio Scandinavo-Mediterraneo, come i porti di Catania e Augusta, la stazione ferroviaria di Afragola e il porto di Napoli".

"Incoraggiamo vivamente le altre istituzioni dell'Unione europea a sostenere pienamente l'Italia e le sue autorità, affinché possano proseguire il buon lavoro che stanno facendo per costruire un Corridoio Scandinavo-Mediterraneo pienamente funzionante. Questo porterebbe enormi miglioramenti non solo per la mobilità dei cittadini italiani ed europei, ma anche per la libera circolazione delle merci. Il progetto è importante sia per il settore turistico che per l’enorme impatto che buone infrastrutture possono avere sullo sviluppo complessivo di Catania, Napoli e Caserta. Le tre città, ma in generale la Sicilia e la Campania, possono vantare un patrimonio culturale incredibile. Lo sviluppo di un’efficiente rete transeuropea dei trasporti deve andare di pari passo con la tutela della salute dei cittadini e dell’ambiente".