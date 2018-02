Domani e giovedì l'Europa valuterà le infrastrutture napoletane: attesi 9 europarlamentari

Da oggi e fino al 15 febbraio 2018 una delegazione di eurodeputati della Commissione Trasporti e Turismo (TRAN) del Parlamento europeo si recherà in visita a Catania e Napoli per incontrare le autorità italiane e valutare lo stato dell'arte di alcuni snodi fondamentali del corridoio intermodale Scandinavo-Mediterraneo (uno dei nove corridoi che costituiscono l'asse portante della Trans European Network-Transport Ten-T). Domani pomeriggio la delegazione sarà in Campania e visiterà l’aeroporto Internazionale di Capodichino per incontrare Alessandro Fidato, direttore Infrastrutture & Operazioni volo GESAC, Gennaro Bronzone, direttore ENAC e Claudia Barbuzza, vice questore aggiunto della Polizia di Stato. Successivamente gli europarlamentari si sposteranno ad Afragola presso gli stabilimenti della Stazione Ferroviaria Alta Velocità per un incontro con Roberto Pagone e Claudia Cattani, rispettivamente direttore e presidente della Rete Ferroviaria Italiana (RFI). Il pomeriggio si concluderà con un incontro con Luigi Francesco Cantamessa, direttore della Fondazione delle Ferrovie dello Stato Italiane, seguito da una cena di lavoro presso il Museo Nazionale di Pietrarsa, nella quale gli eurodeputati incontreranno, fra gli altri, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il presidente della Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane Mauro Moretti e l'amministratore delegato di Trenitalia Orazio Iacono.

Dopo una visita alla Reggia di Caserta, nel pomeriggio del 15 febbraio gli eurodeputati si trasferiranno nuovamente a Napoli dove incontreranno il presidente e il segretario generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Pietro Spirito e Francesco Messineo, il presidente della commissione Trasporti della Regione Campania Luca Cascone e il presidente dell’Ente Autonomo Volturno (EAV) Umberto De Gregorio. Alle ore 12.30 di giovedì 15 febbraio è prevista una conferenza stampa conclusiva in cui la capo delegazione, l'eurodeputata francese Karima Delli, trarrà le conclusioni della visita insieme al presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale Pietro Spirito. Oggi 13 febbraio intanto la delegazione è a Catania dove incontrerà il presidente dell'aeroporto catanese Daniela Baglieri e il presidente dell'Autorità di Sistema portuale del mare di Sicilia Orientale Andrea Annunziata. Incontri previsti anche con il sindaco etneo Enzo Bianco e l'assessore alle Infrastrutturo Marco Falcone. Previste per domani le visite agli stabilimenti del porto di Augusta e incontri con le autorità locali.

La Delegazione è composta dai seguenti europarlamentari: la francese Karima Delli, Presidente della Commissione Trasporti e Turismo del Parlamento europeo (Greens/EFA), l'olandese Wim Van de Camp (PPE), il rumeno Marian-Jean Marinescu (PPE), il tedesco Ismail Ertug (S&D), il polacco Kosma Zlotowski (ECR), la tedesca Gesine Meissner (ALDE), gli italiani Salvatore Domenico Pogliese (PPE), Giovanni La Via (PPE) e Nicola Caputo (S&D).