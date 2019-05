Europee, Roberti: "Il Pd unico argine ai populismi"

"Il Pd è l'unica forza politica che può arginare la deriva populista che sta facendo danni enormi". Franco Roberti è il capolista del Partito democratico per la circoscrizione Sud. Ex magistrato, attuale assessore alla Sicurezza della Regione Campania, per Franco Roberti l'Europa deve fare molto di più per il Meridione: "Le aree più disagiate sono state ignorate. Per promuovere l'Italia bisogna partire dal Mezzogiorno".