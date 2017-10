Agricoltura: in Campania in arrivo 140 milioni per neo-imprenditori e rafforzamento aziende

La Regione Campania ha approvato, con decreto dirigenziale n. 239, il bando di attuazione del "Progetto Integrato Giovani" nell'ambito del PSR, che prevede l'impiego di 140 milioni per imprimere un processo di rinnovamento dell'agricoltura campana favorendo l'ingresso di giovani neo-imprenditori e creando le condizioni per garantire il reddito delle aziende nel comparto.

"Il progetto integrato giovani è una delle novità più significative introdotte nel processo di revisione del PSR. Abbiamo reso più semplice, da un punto di vista procedurale, l'accesso all'agricoltura da parte dei giovani che, da oggi in poi, potranno presentare un'unica domanda di sostegno per chiedere sia il premio previsto per il primo insediamento sia il sostegno finanziario per realizzare investimenti nelle nuove aziende agricole", afferma Franco Alfieri, capo della segreteria del Governatore De Luca.

Per tali investimenti, l'importo massimo finanziabile per ciascun beneficiario ammonta a 1,5 milioni di euro.

Il progetto integrato giovani è riservato a persone di età non superiore a 40 anni (41 non compiuti) al momento della presentazione della domanda di sostegno ed in possesso di altri requisiti.