Rosato (Italia Viva): "De Magistris è finito. Pensa solo alle elezioni"

"L'amministrazione de Magistris per noi è finita". Ettore Rosato non usa parole morbide per il sindaco di Napoli. Nel giorno in cui il vicepresidente della Camera formalizza l'appoggio di Italia Viva a Vincenzo De Luca per le regionali 2020, sfera un atacco alla gestione della città: "Ormai de Magistris non fa il suo lavoro, ma pensa solo alle elezioni. Dovrebbe, invece, replicare su Napoli quanto la Regione fa in Campania".

Il feeling tra i renziani e gli arancioni è sempre stato scarso. Motivo per cui, ha fatto discutere il fatto che, nelle ultime settimane, tre consiglieri eletti con Dema (Sgambati, Mundo e Mirra) sono passati con Italia Viva, sancendo di fatto la fine della maggioranza in Consiglio coumunale. A chi gli chiede come mai il nuovo gruppo consiliare non faccia cadere il sindaco Rosato risponde appellandosi al senso di responsabilità: "In un momento di difficoltà come quello in cui siamo, la cosa più importante è spingere chi occupa ruoli di governo a svolgere il proprio lavoro. Ciò non significa che sosteniamo de Magistris, quell'esperienza è finita c'è solo da attendere i tempi fisiologici".