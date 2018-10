Erri De Luca: "Questo Governo mi disgusta"

"Questo governo non mi fa paura, ho un sentimento di disgusto fisico nei suo confronti. Quando intercetto certe immagini in tv, cambio canale”. A parlare è lo scrittore Erri De Luca, che oggi ha rilasciato una lunga intervista a Un Giorno da Pecora, la trasmissione di Rai Radio1 condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Qual è la cosa che la disgusta di più? “Quello che hanno combinato nel Mediterraneo, sia questo governo che il precedente. Questo per me non è un governo ma un accorpamento di due entità completamente diverse. Quando si regredisce, al regresso non c'è fine. Il M5S ha regalato la sua maggioranza ad un piccolo partito di minoranza, che ora sta governando al posto suo”.

“In questo Paese sono aumentati i casi di razzismo, e il razzismo ha bisogno di due cose: essere incoraggiato dall'alto ed essere un maggioranza numerica. Diciamo che questo governo incoraggia alcune manifestazioni razziste”, ha aggiunto De Luca.