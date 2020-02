Erasmus tra studenti del Nord e del Sud Italia: la proposta delle Sardine

"Perché un napoletano non può farsi sei mesi al Politecnico di Torino e un torinese sei mesi a Napoli o a Palermo per studiare archeologia, arte, cultura o diritto?". E' la proposta lanciata da Mattia Santori, leader delle Sardine, dopo due ore passate con una delegazione del movimento al ministero per il Sud di Giuseppe Provenzano.

L'idea del leader delle Sardine ha raccolto qualche pareri discordanti tra chi la ritiene una misura inutile e poco produttiva e chi invece pensa che possa favorire l'integrazione e lo scambio culturale tra studenti di realtà geografiche differenti.