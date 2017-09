Lutto nel mondo della politica, si è spento Enzo Ciotola

E' morto Enzo Ciotola, ex consigliere comunale del comune di Portici. Molti i messaggi di cordoglio sulla pagina Facebook del professor Ciotola. "Ho appreso da facebook della scomparsa di Enzo Ciotola. La notizia è arrivata come una frustata. Non avevamo le stesse idee politiche ma è stato sempre un piacere confrontarsi con te. Eri una persona rara, intellellettualmente onesta, aperta e sorridente. Ogni occasione d'incontro, anche casuale, era piacevole, uno scambio arricchente. Quando vanno via, per di più così presto, persone come te perdiamo tutti qualcosa. Ciao Enzo", è il messaggio di Marco Ferra.

"Hai combattuto come un Leone, è solo una malattia così brutta poteva portarti via, ma il tuo spirito combattivo, la tua grinta la tua passione politica, la tua bontà erano caratteristiche del tuo carattere che porterò sempre vive con me. Ho passato questo ultimo anno vicino a te insegnandomi tante cose, facendomi conoscere tante persone. Grazie sopratutto per avermi dato la possibilità di essere ora quello che sono, insieme a mio padre, che come un fratello ti ha sostenuto e aiutato in questa lungo calvario, un Consigliere Comunale e Vice Presidente del consiglio comunale di Portici (era quello che volevi tu). Io la mia promessa la mantengo, quel nostro patto lo manterrò a tutti i costi, ed anche se non ci sarai più sappi che potrai e potranno contare su di me. Ci mancherai Enzo Ciotola", scrive Antonio Emiliano Calise.