+Europa, attesa per l'arrivo di Emma Bonino a Napoli

Novità per +Europa. Emma Bonino.dovrebbe essere presente a Napoli la prossima settimana (data papabile sabato 17 febbraio) per la presentazione del comitato partenopeo della formazione politica, già attivo da alcune settimane. Un happening tuttora in fase di organizzazione ma l’ufficialità dovrebbe arrivare nel giro di pochi giorni. Ulteriore conferma, la presenza della leader radicale a Napoli, di come la Campania potrebbe essere (anche grazie all’elettorato del Centro Democratico) un’area su cui la formazione guidata da Emma Bonino può puntare il prossimo 4 marzo.

Intanto domani a Caserta sarà inaugurata la sede del comitato locale di +Europa con Emma Bonino. L’evento avrà luogo a Corso Trieste 108 con inizio alle ore 18. L’occasione sarà utile a stabilire un contatto con la cittadinanza e con i simpatizzanti, a cui saranno illustrate le iniziative in corso e quelle delle prossime settimane.

Nella sede che sarà inaugurata domani, 9 febbraio, avrà contestualmente luogo una conferenza stampa. A rispondere alle domande dei giornalisti, oltre che a interloquire coi cittadini che parteciperanno, ci saranno i candidati nel collegio casertano (Campania 2-02 comprendente Caserta, Santa Maria Capua Vetere e Aversa) per le prossime elezioni politiche con in primis la capolista di +Europa alla Camera, Antonella d’Andreti. Già membro del comitato nazionale di Radicali Italiani, la d’Andreti è da anni impegnata su diversi fronti, ultimo dei quali in ordine di tempo la campagna “Ero Straniero”.