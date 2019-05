Elezioni Sant'Antonio Abate 2019: tutti gli aggiornamenti

Domenica 26 maggio 2019, dalle 7 alle 23, a Sant'Antonio Abate si vota per le Elezioni Comunali. Tutti gli aggiornamenti saranno pubblicati su questa pagina.

GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE SULLE ELEZIONI COMUNALI 2019 - LA DIRETTA

GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE SULLE ELEZIONI EUROPEE 2019 - LA DIRETTA

AFFLUENZA ALLE URNE SANT'ANTONIO ABATE

Ore 12: (25,33%)

Ore 19: (69,29%)

CANDIDATI SINDACO E LISTE

Ilaria Abagnale (Federazione abatese, Progetto abatese, Ilaria Abagnale sindaco, Noi con Ilaria sindaco)

Carmine D'Aniello (Liberi e democratici per Sant'Antonio Abate, Rivoluzione abatese per Carmine D'Aniello, Varone per Carmine D'Aniello - Terra mia, Uniti per Sant'Antonio Abate, D'Aniello sindaco)

Antonino D'Auria (Per D'Auria sindaco)​