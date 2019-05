Elezioni Sant'Anastasia 2019: tutti gli aggiornamenti

Domenica 26 maggio 2019, dalle 7 alle 23, a Sant'Anastasia si vota per le Elezioni Comunali. Tutti gli aggiornamenti saranno pubblicati su questa pagina.

CANDIDATI SINDACO E LISTE

Raffaele Abete (Cuore anastasiano, Fare futuro, Progetto per Sant'Anastasia, Insieme per costruire, Noi per Lello Abete, Sant'Anastasia al centro, Sviluppo e territorio per Sant'Anastasia)

Raffale Coccia (Su! Sant'Anastasia unita, Partito Democratico)

Carmine Esposito (Agire con Carmine Esposito, Alleanza per Sant'Anastasia, Arcobaleno)

Mario Gifuni (Fratelli d'Italia, Lega Salvini)