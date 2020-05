Regionali, passa la linea De Luca: possibile voto in estate

Torna prepotentemente la possibilità del voto per le elezioni regionali in estate. L'ipotesi, fortemente caldeggiata dal presidente De Luca, dopo un primo stop è tornata nell'agenda di governo. Ad aprire a questa possibilità è stato il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, ospite della trasmissione “In mezz'ora” di Lucia Annunziata. Il ministro, incalzato dalla giornalista, ha ammesso che se ne parlerà in parlamento non smentendo l'ipotesi che sembrava accantonata. Stando però alle comunicazioni tra i politici campani, l'ipotesi è tornata in maniera molto prepotente tanto che i big dei partiti sono già pronti all'ipotesi formazione delle liste e campagna elettorale. Sono state diverse le comunicazioni in cui si è parlato di come organizzarsi in entrambi i principali schieramenti.

Sembra aver sortito i propri frutti, soprattutto nella maggioranza di governo, dei governatori che volevano il voto in estate. Tra questi, il più deciso è proprio Vincenzo De Luca, convinto di poter capitalizzare l'impennata di popolarità ottenuta grazie alla linea intransigente nella gestione dell'emergenza Coronavirus. Dopo la sua richiesta al Governo di voto a luglio, si era verificata una levata di scudi trasversale in Campania e fuori tanto da mettere d'accordo nell'opposizione alla proposta leader di estrazione completamente diversa come Matteo Salvini e il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. De Luca è stato tra i firmatari di una richiesta ufficiale al Governo che però venne rigettata scatenando la sua disapprovazione. Le sue doglianze sembrano aver sortito effetto visto che a distanza di una settimana circa Palazzo Chigi sembra aver cambiato completamente rotta aprendo a un'ipotesi che era stata liquidata in un primo momento come pericolosa per il rischio contagio.